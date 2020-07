Dólar sobe ante rivais, com cautela por avanço da covid-19 nos EUA

O índice DXY, que mede a variação do dólar em relação a outras seis moedas fortes, fechou em alta, depois de ter começado o pregão perto da estabilidade. Ao longo desta quinta-feira, 9, a cautela com o avanço da pandemia de covid-19 nos Estados Unidos levou a um aumento da busca por segurança e fez com que a moeda americana se valorizasse principalmente ante o euro, que tem o maior peso na composição do índice.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 107,20 ienes, o euro recuava a US$ 1,1291 e a libra operava estável a US$ 1,2614. O DXY, por sua vez, subiu 0,28%, a 96,700 pontos.

“O dólar, na maior parte, está servindo como um barômetro do apetite dos investidores por riscos”, comentou o analista sênior de mercado Joe Manimbo ao Broadcast. Para o profissional do Western Union, a semana com poucos indicadores americanos gerou uma atenção maior às notícias sobre o coronavírus.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), os EUA registraram 64,8 mil novas infecções por coronavírus em um período de 24 horas, um novo recorde. Na Flórida, que é um dos Estados mais afetados, também houve recorde no número de mortes e hospitalizações em decorrência da covid-19.

Há preocupação, ainda, com os atritos entre Washington e Pequim. A porta-voz do presidente Donald Trump, Kayleigh McEnany, afirmou hoje que o governo americano está impondo “uma série” de sanções à China, por abusos contra os direitos humanos, mas garantiu que a fase 1 do acordo comercial continua em vigor.

A libra, que operou perto da estabilidade durante quase todo o pregão de hoje, tem tendência de alta, na avaliação da Capital Economics, apesar das incertezas sobre o acordo comercial pós-Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido. Analista da consultoria britânica, Oliver Jones diz que o anúncio do ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, sobre mais apoio fiscal deve “aumentar as perspectivas econômicas relativas” para o país. “Enquanto isso, outro fator, talvez mais importante, na alta relativa da libra esterlina é que o apetite por riscos vem aumentando”, acrescenta, em um relatório.

Também na Europa, o ministro das Finanças, Despesas Públicas e Reformas da Irlanda, Paschal Donohoe, foi eleito presidente do Eurogrupo, em substituição a Mário Centeno.

Ante moedas emergentes e ligadas a commodities, o dólar operou sem direção única. No final da tarde em Nova York, a moeda americana avançava a 70,9165 pesos argentinos, mas recuava a 16,8414 rands sul-africanos e a 22,5965 pesos mexicanos.

