Dólar sobe ante rivais com busca por segurança no mercado em meio à pandemia

O dólar subiu ante outras moedas fortes nesta quinta-feira, 2, com a busca por segurança e por liquidez em alta nos mercados financeiros, em meio ao avanço do coronavírus, que já infectou mais de um milhão de pessoas no mundo. Mesmo com uma alta recorde nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, o que mostra o impacto econômico da pandemia no país, a fraqueza do euro e do iene sustentou os ganhos do dólar.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 107,93 ienes, o euro recuava a US$ 1,0851 e a libra cedia a US$ 1,2395, quase estável. O índice DXY, que mede a variação dólar em relação a outras moedas fortes, subiu 0,51%, a 100,180 pontos.

“Esse foi o pior resultado de todos os tempos e reflete o terrível estado da economia”, afirma Kathy Lien, diretora-gerente de estratégia de câmbio da BK Asset Management, em referência aos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA. Na semana encerrada em 28 de março, os novos pedidos atingiram o recorde de 6,648 milhões, em meio aos impactos do coronavírus. Para o analista sênior de mercado Joe Manimbo, do banco americano Western Union, o indicador “derramou água fria” sobre as esperanças de uma recuperação rápida da economia.

Mesmo assim, o dólar avançou ante outras moedas fortes como o euro e o iene. Segundo Manimbo, a moeda europeia, que tem o maior peso no índice DXY, se enfraqueceu com “os crescentes temores” sobre o crescimento econômico na Europa. A nível mundial, a Fitch Ratings prevê uma contração de 1,9% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 e fala em “profunda” recessão.

A alta recorde nos preços do petróleo hoje, impulsionada pela declaração do presidente americano, Donald Trump, de que a Arábia Saudita e a Rússia podem chegar em breve a um acordo para cortar a produção da commodity beneficiou a moeda russa. No final da tarde em Nova York, o dólar caía a 77,597 rublos russos.

Ante outras moedas emergentes e ligadas a commodities, o dólar avançava a 24,4043 pesos mexicanos, a 18,5469 rands sul-africanos e a 64,7599 pesos argentinos, no fim da tarde em Nova York, mas caía.