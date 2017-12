Dólar sobe ante rivais à espera do Fed e com reforma tributária no radar

O dólar avançou ante outras moedas principais nesta terça-feira, 12, com os investidores aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e reagindo positivamente à perspectiva de aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos.

No fim da tarde em Nova York, o euro recuava para US$ 1,1743 e a libra caía para US$ 1,3318. Em relação ao iene, o dólar se manteve praticamente estável, caindo levemente para 113,52 ienes.

Comentários do vice-líder republicano no Senado, John Cornyn (Texas), de que deputados e senadores da sigla poderiam chegar a um acordo sobre a versão final do plano tributário apoiaram o avanço do dólar nesta terça-feira na comparação com outras moedas principais. Nas últimas semanas, a divisa americana já vinha em movimento de valorização, após Câmara e Senado aprovarem versões preliminares da reforma tributária.

Os congressistas republicanos estão trabalhando para concluir uma ampla reforma no sistema de impostos americano até sexta-feira, para que o projeto seja votado na semana que vem na Câmara e no Senado. Assim, a medida seria encaminhada para a sanção do presidente dos EUA, Donald Trump, antes do Natal.

Além disso, os investidores esperam pela reunião de política monetária do Fed. É esperado que o banco central americano eleve as taxas de juros nesta quarta-feira, mas o foco estará nas projeções econômicas e dos juros para 2018. Analistas acreditam que a economia pode obter maior impulso caso a reforma tributária seja aprovada nos EUA e pretendem ver possíveis comentários da presidente do Fed, Janet Yellen, sobre o assunto.

“O dólar pode continuar o movimento de alta nesta semana, a menos que a declaração do Fed seja catastrófica”, disseram analistas do Scotiabank em nota a clientes.