Dólar sobe ante real com cautela externa por Fed e crise de gás na Europa

Por Luana Maria Benedito







SÃO PAULO (Reuters) – O dólar era negociado em alta frente ao real logo após a abertura desta terça-feira, data que marca o início da reunião de política monetária de dois dias do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, com investidores do mundo inteiro mostrando cautela antes de esperado aumento de 0,75 ponto percentual nos juros norte-americanos.

Colaborava para movimento generalizado de aversão a risco nos mercados financeiros a perspectiva crescente de escassez de gás na Europa, após nova redução nos fluxos do combustível da Rússia para o continente.

Às 9:10 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,26%, a 5,3860 reais na venda.

Na B3, às 9:10 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,48%, a 5,3910 reais.

Neste pregão, o Banco Central realizará leilão de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de setembro de 2022.