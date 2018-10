Dólar sobe ante maioria das moedas globais mirando economia dos EUA forte

O dólar subiu nesta segunda-feira, 8, com os investidores apostando no robusto crescimento econômico dos EUA e, consequentemente, possibilidade de mais aumentos de juros no país.

A moeda americana tem avançado com força desde a semana passada quando dados da indústria de trabalho e de serviços sugeriram que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) poderá elevar os juros mais rápido do que o mercado estima. Taxas de juros mais altas normalmente levantam uma moeda.

O Departamento de Trabalho informou na sexta-feira, 5, que a taxa de desemprego caiu em setembro para 3,7%, a mais baixa desde 1969, e o salário médio por hora subiu 2,8% em relação ao ano anterior. O Institute for Supply Management disse na quarta-feira, 3, que seu índice de não-manufatura subiu para a maior leitura já registrada, desde 2008.

Pesquisas que mapeiam as opiniões de diferentes setores da economia têm mostrado uma “melhora implacável no otimismo”, disse Steven England, diretor de estratégia monetária do Standard Chartered Bank.

Os futuros dos Fed funds, que os investidores usam para apostar no caminho da política monetária do banco central americano, indicaram nesta segunda-feira que há 40% de probabilidade de que o Fed aumente as taxas três ou mais vezes até o final de junho de 2019. O Fed projeta três aumentos de taxa de juros em 2019. A medida sugere que os investidores estão cada vez mais confiantes na previsão do Fed para a sua trajetória de aumento de juros.

“O tom hawkish expressos pelo presidente do Fed, Jerome Powell, na semana passada, e os dados econômicos dos EUA sugerem que o Fed deve continuar com sua política de aumento progressivo das taxas, pelo menos por mais alguns trimestres”, apontou o Rabobank. No final dos negócios, o euro caía a US$ 1,1498, de US$ 1,1526 na sexta-feira e a libra retraía a US$ 1,3093, de US$ 1,3115. O euro foi penalizado mediante preocupação com a questão orçamentária da Itália.

No fim de semana, a União Europeia reiterou preocupações sobre os planos orçamentários da Itália, dizendo que está preocupada com os planos de Roma de violar o que pediu ao país no início deste verão. Em resposta, a Itália disse que “não recuaria” de seus atuais planos de gastos, que preveem déficit orçamentário de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019. O projeto de orçamento terá que ser apresentado ao Parlamento italiano até 10 de outubro e ao Parlamento Europeu até 15 de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.