Dólar sobe a R$5,46 e fecha na máxima em 6 meses à espera de decisões de juros

Por José de Castro







SÃO PAULO (Reuters) -O dólar fechou no maior patamar em seis meses nesta quarta-feira, indo acima de 5,47 reais nas máximas do dia, conforme investidores foram às compras estimulados pela recuperação global da moeda norte-americana na véspera de uma importante decisão de juros.

O dólar à vista subiu 0,75%, a 5,4604 reais. É o maior valor desde os 5,5070 reais de 24 de janeiro. No pico, foi a 5,4722 reais.

Com isso, a queda no acumulado do ano, que chegou a mais de 17% em abril, é agora de apenas 2,03%.

No exterior, o índice do dólar subia 0,39% no fim da tarde, após cair 0,29% mais cedo. O euro –muitas vezes tido como um termômetro do sentimento geral dos mercados– caía 0,5% antes da decisão de juros no bloco monetário, que pode ver elevação de taxa pela primeira vez em muitos anos.

O Japão também anuncia decisão de política monetária na quinta-feira. Passados os dois eventos, as atenções se voltam para os EUA, onde na próxima quarta o Fed vai promover nova alta de juros, levando o debate a migrar para o próximo encontro do Fomc, em setembro.

Segundo o UBS, existe a possibilidade de o Fed elevar a taxa em 100 pontos-base na próxima semana, mas outra abordagem dura seria o banco central optar por não subir nessa magnitude neste mês, mas adicionar um terceiro aumento de 75 pontos-base em setembro.

Movimentos de força do dólar no mundo devem continuar a empurrar a moeda no Brasil também para cima, a julgar pelas medidas de correlação, que para 21 dias úteis estão nas máximas em pelo menos uma década, indicativo de quão ligado à dinâmica dos mercados cambiais externos o real tem estado.