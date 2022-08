Dólar sobe 0,37%, a R$5,1877, nos primeiros negócios

reuters 22/08/2022 - 9:10 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar iniciou os negócios desta segunda-feira em alta frente ao real, captando a direção da moeda norte-americana no exterior em meio a renovadas preocupações com a crise do gás na Europa que derrubou o euro de novo abaixo da paridade ante a divisa dos EUA.

Às 9:05 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,37%, a 5,1877 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,30%, a 5,2040 reais.

Lá fora, o índice do dólar –que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas– subia 0,25%, a 108,420. O euro tinha queda de 0,37%, a 0,9997 dólar.

(Por José de Castro; Edição de Camila Moreira)