Dólar segue em alta com reprecificação de commodities e espera por Fed

O dólar segue em alta moderada, cotado a R$ 5,1315 (+0,22%) no mercado á vista há pouco. A economista da CM Capital Markets, Ariane Beneditto, afirma que o mercado ajustou posição comprada na moeda americana com investidores na expectativa pelas decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e Comitê de Política Monetária (Copom), amanhã.

O investidor está olhando mais para prêmios e como há expectativa de alta de juro de, pelo menos, 0,25 ponto pelo Fomc, nos EUA, amanhã, o mercado precifica queda do diferencial de juros nos EUA e Brasil e compra a moeda norte-americana. Contudo, a desvalorização hoje do dólar ante moedas principais e algumas emergentes limita também o avanço ante o real, observa a fonte.

Ajuda na valorização do dólar também, segundo a economista, a reprecificação dos preços de commodities, devolvendo altas recentes e pesando em moedas emergentes, como o real, com migração de capitais para a moeda americana antes da decisão do Fed. “Esses movimentos podem ser pontuais”, avalia.

Sobre as medidas em estudo pelo governo para tentar baixar preços de combustíveis, Ariane afirma que são apenas monitoradas porque a expectativa é de que podem não sair do papel.

Segundo ela, não há maioria no Congresso para aprovar eventual proposta de estado de calamidade pública, parece fora de cogitação também o aumento do auxílio-Brasil para bancar subsídio aos combustíveis e as especulações em torno da troca de comando da Petrobras podem não se concretizar.

Saiba mais