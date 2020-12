Dólar se valoriza com covid-19 e impasse nos EUA, mas apresenta queda anual

O dólar operou em alta nesta quinta, 31, frente a dois dos principais ativos rivais, o euro e o iene, enquanto se desvalorizou perante a libra. O sentimento de cautela no mercado em meio ao avanço da covid-19 impulsionou a moeda americana, ao mesmo tempo em que a moeda comum se desvalorizou na Europa. O impasse em torno do aumento do auxílio individual nos Estados Unidos também fortalece o dólar, uma vez que a perspectiva de aprovação da medida desvalorizou a moeda americana nos últimos dias, com base em um possível aumento de liquidez no mercado. No ano, as três principais moedas rivais se valorizaram perante o dólar.

O índice DXY, que mede o dólar frente outras seis moedas de economias desenvolvidas, avançou 0,27%, a 89,937 pontos. No ano, o índice acumula queda de 7,20%. O dólar se valorizou hoje perante o iene, e era cotada a 103,28 no final da tarde em Nova York, de 108,66 no último pregão de 2019.

O dia foi de cautela, após os EUA registrarem ontem seu recorde diário de mortos em razão da covid-19. Depois de ser encontrada no país, a cepa mais transmissível do vírus foi registrada na China. A mutação originalmente foi descoberta no Reino Unido. O sentimento de risco tende a beneficiar o ativo americano.

Além disso, o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, bloqueou novamente uma medida que permitiria a aprovação rápida do aumento do valor dos pagamentos individuais do pacote fiscal, de US$ 600 para US$ 2 mil. O parlamentar criticou o projeto aprovado na Câmara dos Representantes e chamou a legislação de “socialismo para os ricos”.

Na Europa, houve aumento de contaminações e óbitos por covid-19. A Alemanha bateu ontem o seu recorde diário de mortes e, pela primeira vez, registrou mais de 1 mil vítimas fatais em um só dia. Já a França teve um aumento vertiginoso do número de casos ontem, segundo a imprensa local, passando de 11.395 para 26.457 infecções diárias entre terça e quarta-feira. O euro sofreu desvalorização no dia frente ao dólar, e era cotado a US$ 1,2215 no mesmo horário citado, de US$ 1,1219 em 31 de dezembro do ano passado.

No Reino Unido, o primeiro-ministro, Boris Johnson, celebrou o acordo com o governo da Espanha quanto à fronteira de Gibraltar após o período de transição do Brexit, que se encerra hoje. O acordo mantém aberta a divisa do território britânico a partir de 2021. A Espanha compartilha fronteira com Gibraltar na costa sul do país. A questão era uma das pendentes quanto ao acordo de saída da União Europeia. A libra se valorizou perante ao dólar, e era cotada a US$ 1,3668, de US$ 1,3242 no final de 2019.

