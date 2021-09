Dólar se sustenta em R$ 5,1845 por cautela antes de feriados nos EUA e Brasil

O dólar segue rondando a estabilidade, cotado a R$ 5,1845 (variação positiva de 0,03%) no mercado à vista há pouco. O gerente de câmbio da corretora Ourinvest, Mauriciano Cavalcante, aposta que o dólar pode buscar pelo menos os R$ 5,20, porque os investidores devem passar o fim de semana “comprados em câmbio” uma vez que na segunda-feira será feriado pelo Dia do Trabalho nos Estados Unidos e, na terça-feira, será também no Brasil pelo Dia da Independência.

“Permanece muita cautela com a questão fiscal e grande expectativa sobre o desfecho das manifestações pró governo Bolsonaro na terça-feira, 7 de setembro”, afirma a fonte.

Passado o impacto de baixa mais forte do payroll (dado de emprego) fraco nos EUA, o mercado ajusta posições defensivas, observa Cavalcante.

Veja também