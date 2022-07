Dólar se mantém acima de R$5,40 com recuperação da moeda no exterior

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar se sustentava acima de 5,40 reais nesta quarta-feira, tomando fôlego em relação às mínimas de mais cedo em meio à recuperação da divisa norte-americana no exterior após três dias de quedas.







Às 12:58 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,29%, a 5,4350 reais na venda. A cotação oscilou entre 5,4544 reais (+0,64%) e 5,3897 reais (-0,55%).

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,38%, a 5,4485 reais.

O movimento do câmbio no Brasil tem andado colado com o do dólar no mundo, e nesta quarta-feira não era diferente. O preço da moeda por aqui bateu as máximas e mínimas da sessão no mesmo momento em que o índice do dólar contra rivais no exterior também alcançou essas marcas.

O índice do dólar, que chegou a cair 0,29% mais cedo, subia 0,14% no fim da manhã.

Investidores seguem bastante cautelosos antes de uma série de decisões de política monetária nos próximos dias, com destaque para as deliberações de juros na zona do euro e no Japão (esta quinta-feira) e EUA (próxima quarta-feira).

(Por José de Castro)