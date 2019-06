Dólar se fortalece em geral, com indicadores e tensão geopolítica

O dólar se fortaleceu em geral nesta sexta-feira, 14. A moeda foi apoiada por indicadores dos Estados Unidos e também pela fraqueza de alguns dados chineses divulgados mais cedo. Além disso, a cautela geopolítica continuou a favorecer a compra do dólar ante várias moedas de países emergentes e ligados a commodities.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 108,55 ienes, o euro recuava a US$ 1,1211 e a libra tinha queda a US$ 1,2588. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de outras moedas principais, subiu 0,58%, a 97,572 pontos.

O dólar já subia pela manhã, após dados de produção industrial e investimentos em ativos fixos da China abaixo do esperado pelos analistas. Além disso, a cautela geopolítica apoiava a compra da divisa americana, após o ataque na quinta-feira contra dois petroleiros no Golfo de Omã, que acirrou as tensões entre Estados Unidos e Irã.

Além disso, o dólar foi impulsionado por dados positivos de vendas no varejo e produção industrial dos EUA. Enquanto isso, na Europa a libra esteve pressionada, em meio a temores de que o Reino Unido acabe por deixar a União Europeia sem um acordo.

Entre outras moedas, a lira turca recuou, após promotores da Turquia lançarem na quinta-feira investigações criminais contra 38 pessoas, entre elas economistas e dois jornalistas da agência Bloomberg, por suposta divulgação de notícias falsas e por provocar “caos” nos mercados financeiros locais. No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 5,8819 liras, de 5,8693 no fim da tarde do dia anterior.

O rublo, por outro lado, se fortaleceu um pouco, mesmo após o Banco Central da Rússia cortar a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, a 7,50%. No fim da tarde, o dólar caía a 64,419 rublos, de 64,604 rublos no fim da tarde de quinta.