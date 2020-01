Dólar se fortalece em geral, com busca por segurança por coronavírus

Os mercados cambiais tiveram uma sessão de maior busca por segurança, diante da cautela sobre os impactos econômicos do surto de coronavírus, concentrado na China mas disseminando-se por outras nações. Nesse quadro, o dólar se fortaleceu em geral, porém caiu em relação a divisas consideradas ainda mais seguras, como o iene e o franco suíço, enquanto oscilou perto da estabilidade em relação ao euro.

No fim da tarde em Nova York, o dólar recuava a 108,90 ienes, o euro avançava a US$ 1,1021, quase estável, e a libra caía a US$ 1,3055. O índice DXY, que mede o dólar ante outras divisas principais, subiu 0,11%, a 97,956 pontos.

Segundo os balanços mais recentes, 14 países já registram quase 2.900 casos de coronavírus, com 83 mortes na China. Analistas e investidores têm ponderado sobre os impactos para a economia da China e também para o cenário global, em um quadro ainda de incertezas sobre o quanto o problema pode ou não crescer.

A High Frequency Economics (HFE) afirmou que certamente será afetada a atividade econômica, destacando o fato de que Pequim ampliou o feriado do ano-novo lunar até 2 de fevereiro. A Capital Economics, por sua vez, diz que o coronavírus “terá impacto significativo” no Produto Interno Bruto (PIB) chinês do primeiro trimestre.

A BK Asset Management afirmou que houve um grande movimento de fuga do risco, nos mercados globais, com queda nas bolsas e nas divisas ligadas a commodities. Segundo a gestora de ativos, há o temor de que a disseminação do coronavírus ameace se tornar uma pandemia na China, o que “pesaria duramente sobre o crescimento global”.

Ante divisas emergentes e commodities, o dólar avançava a 60,0977 pesos argentinos, a 18,9244 pesos mexicanos, a 14,6290 rands sul-africanos e a 63,012 rublos russos.