Dólar se fortalece em geral após dados dos EUA, mas cai ante iene com cautela

O dólar se fortaleceu em geral nesta sexta-feira, 14, mas recuou em relação ao iene, em um dia de maior cautela nos mercados internacionais, enquanto nos Estados Unidos foram divulgados indicadores positivos. Por outro lado, dados fracos na China e na Europa fortaleceram a busca por segurança entre investidores.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 113,35 ienes, o euro recuava a US$ 1,1306 e a libra tinha baixa para US$ 1,2589.

As vendas no varejo e a produção industrial dos EUA superaram as expectativas dos analistas, o que apoiou o dólar. A moeda americana, além disso, já era buscada diante da maior cautela nos mercados no dia de hoje.

Na China, sinais fracos da produção industrial e das vendas no varejo provocaram cautela durante o pregão dos mercados asiáticos. Na Europa, houve dados inferiores à expectativa do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro e, especificamente, do PMI composto preliminar de dezembro da França. Além disso, o Bundesbank revisou em baixa projeções para o crescimento da Alemanha.

O contexto de maior cautela com o crescimento global apoiou a demanda pelo dólar, deixando-o em alta diante das moedas de países emergentes e ligados a commodities em geral. Além disso, os dados fortes nos EUA fortaleceram esse movimento, enquanto os sinais modestos da Europa pressionaram o euro. (Com informações da Dow Jones Newswires)