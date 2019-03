Dólar se fortalece com notícias de avanço no diálogo comercial EUA-China

O dólar avançou diante de outras moedas fortes nesta segunda-feira, 4, ficando sem sinal único frente a divisas de países emergentes e commodities. A moeda americano foi em geral apoiada pela notícia de que ocorreram progressos nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 111,71 ienes, o euro recuava a US$ 1,1344 e a libra tinha queda a US$ 1,3176.

No domingo, o Wall Street Journal reportou que americanos e chineses estão nos estágios finais para concluir um acordo comercial, após meses de negociações. Alguns investidores haviam temido que o conflito pudesse desacelerar mais o crescimento global, eventualmente pesando sobre a economia americana.

No mercado de câmbio, a notícia fortaleceu o dólar em geral. Além disso, investidores aguardam o relatório mensal de empregos (payroll) de fevereiro, que sai nesta sexta-feira e é uma indicação importante sobre a economia americana, influenciando consequentemente as expectativas para a política monetária no país.

Entre outras moedas em foco, o dólar australiano se fortaleceu, antes de decisão de política monetária no país da Oceania. A expectativa dos analistas é que o Banco Central da Austrália mantenha a taxa básica de juros em 1,50%, mas o comunicado da instituição poderia levar o dólar australiano para baixo, se o BC enfatizar riscos de piora na economia global e também nos gastos com consumo no país, na avaliação do banco CBA. (Com informações da Dow Jones Newswires)