Dólar se fortalece ante rivais com acordo comercial EUA-México

O dólar se fortaleceu nesta segunda-feira, 10, em relação a outras moedas fortes, reagindo à assinatura do acordo entre Estados Unidos e México, que suspende a aplicação de tarifas americanas sobre produtos importados do país vizinho, que passaria a vigorar nesta segunda.

Perto do horário de fechamento das bolsas de Nova York, ó dólar subia a 108,44 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1321 e a libra caía a US$ 1,2693. O índice DXY, que mede o dólar em relação a uma cesta de outras moedas principais, avançou 0,22%, para 96,761 pontos.

Na noite de sexta-feira, os EUA e o México assinaram um acordo esperado pelos investidores, valorizando as divisas dos dois países, com um dólar cotado a 19,2179 pesos mexicanos no fim da tarde, nível superior ao observado na tarde de sexta-feira.

Na Europa, relatos de que autoridades do Banco Central Europeu (BCE) estariam abertas a cortes nas taxas juros se o desempenho econômico da zona do euro piorar pressionaram o euro. No Reino Unido, a libra recuou frente à divulgação de dados fracos da indústria britânica, cuja produção caiu 2,7% em abril ante março, quando a previsão era de -1,0%.