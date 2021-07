Dólar se fortalece a R$ 5,07 com PGR pedindo inquérito contra Bolsonaro

O dólar renovou máximas no mercado doméstico há pouco, a R$ 5,0738, contrariando a queda persistente no exterior ante pares principais e divisas emergentes e ligadas a commodities. O diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, afirma que o risco político local ainda faz preço.

Segundo ele, como fatores há a Procuradoria Geral da República pedindo abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da vacina Covaxin e o mercado segue cauteloso também em relação às novas declarações do presidente, voltando a colocar em xeque a seguranças das urnas eletrônicas.

Bolsonaro afirmou a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que está em contato com hackers para fazer uma demonstração pública, via redes sociais, da segurança do sistema.

Em meio às diversas críticas ao governo devido a escândalos envolvendo a compra de vacinas, Bolsonaro tem evitado comentar o tema e aumentando o tom na afirmação de que haverão fraudes nas eleições do ano que vem.

Às 11h25, o dólar à vista já devolvia quase todo o ganho, cotado a R$ 5,0468 (+0,02%).

