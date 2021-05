Dólar se desvaloriza ante o euro após melhora no sentimento das empresas alemãs

O dólar operou sem direção única ante moedas concorrentes nesta terça-feira, 25, mas se desvalorizou ante o euro, em dia marcado pela publicação de indicadores. No caso dos Estados Unidos, os dados apresentaram possíveis sinais de dificuldade na recuperação, enquanto os números na Alemanha sugeriram uma retomada. Além disso, a lira turca se desvalorizou ante o dólar, após mais uma mudança no Banco Central da Turquia.

O DXY encerrou a sessão com queda de 0,23%, aos 89,639 pontos, pressionado pelo euro, que se valorizava a US$ 1,2253 no fim da tarde em Nova York. Já a libra tinha leve queda a US$ 1,4149, enquanto o dólar depreciava a 108,74 ienes.

Analistas avaliam que os riscos inflacionários começam a ameaçar a recuperação da maior economia do planeta. O Conference Board informou hoje que o índice de confiança do consumidor nos EUA caiu entre abril e maio, de 117,5 para 117,2, diante da influência do avanço da inflação. Já o Departamento de Comércio americano revelou que as vendas de moradias novas recuaram 5,9% de março a abril, a 836 mil unidades, movimento que, para economistas, também foi influenciado pela inflação.

O índice de sentimento das empresas da Alemanha, que atingiu o maior nível em dois anos neste mês, por sua vez, deu suporte ao euro. Sobre a apreciação da moeda comum ante o dólar, “em grande medida, esse ímpeto parece ser impulsionado pelo progresso da vacinação e pelo levantamento das restrições relacionadas ao vírus, fatores que tiveram um efeito semelhante na recuperação econômica nos EUA no primeiro trimestre”, avalia a Capital Economics.

No entanto, apesar da retomada provavelmente seguir na zona do euro, a perspectiva de crescimento é menor do que nos EUA, segundo a consultoria, e, desta forma, com o Banco Central Europeu (BCE) não devendo aumentar juros até 2026, a Capital Economics projeta o euro se desvalorizando ante o dólar nos próximos meses.

Hoje, a lira turca de desvalorizou ante a moeda americana, em dia no qual o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, substituiu o quarto dirigente do banco central do país nos últimos dois meses. Semih Tumen, chefe do departamento de economia do TED da Universidade de Ancara, foi nomeado um dos quatro vice-presidentes da instituição, no lugar de Oguzhan Ozbas. No final da tarde, o dólar se valorizava a 8,4462 liras.

