Dólar se aprecia ante rivais e emergentes com nova cepa do coronavírus

O dólar operou em ritmo de valorização nesta segunda-feira, 21, ante rivais e emergentes, em meio a temores sobre a nova cepa do coronavírus identificada no Reino Unido, que estimulou a demanda pela segurança da divisa americana. O movimento, contudo, se arrefeceu ao longo da sessão, enquanto autoridades de saúde minimizaram o efeito da mutação nas vacinas.

No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 103,35 ienes. O índice DXY, que mede a variação da moeda dos Estados Unidos ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou em alta de 0,03%, a 90,043 pontos, depois de chegar a bater a marca de 91 pontos no início do dia.

O governo britânico informou que a nova variante do Sars-cov-2 pode ser até 70% mais transmissível que as anteriores. Em resposta, diversas nações, entre eles Itália, Bélgica e Holanda, decidiram suspender os voos vindos do Reino Unido. À tarde, representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) esclareceram que é improvável que a nova variante do vírus inviabilize as vacinas, o que forneceu certo alívio aos negócios.

Também contribuíram para a melhora no humor os avanços na tramitação da legislação que prevê nova rodada de estímulos fiscais nos EUA, cujo texto foi finalizado hoje, após acordo bipartidário firmado ontem. O pacote mobiliza cerca de US$ 900 bilhões para medidas como benefício adicional para desempregados de US$ 300 por semana e um pagamento de US$ 600 para a maioria dos americanos.

Do outro lado do Atlântico, britânicos e europeus seguem em impasse nas negociações por um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que será oficializada em 1 de janeiro de 2021. Reportagem da Bloomberg revelou que o primeiro-ministro do país insular, Boris Johnson, se prepara para um último esforço para superar as divergências nas discussões.

Com isso, no horário em questão, o euro se desvalorizava a US$ 1,2236 e a libra caía a US$ 1,3456. “O Brexit e o coronavírus devem beneficiar o dólar, à medida que investidores buscam ativos de segurança”, avalia a analista Kathy Lien, da BK Asset Management.

Ante emergentes, a moeda dos EUA teve uma sessão de ganhos: perto do fim dos negócios em Wall Street, avançava 83,1821 pesos argentinos, a 19,9726 pesos mexicanos e a 14,6286 rands sul-africanos.

