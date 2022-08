Dólar se afasta de máximas ante real, mas receios sobre China seguem no radar

reuters 15/08/2022 - 13:57 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar devolveu boa parte de seus ganhos contra o real nesta segunda-feira, pressionado por fluxos pontuais para o mercado brasileiro, mas temores de recessão global –reforçados neste pregão por dados fracos da China– continuavam no radar de investidores.

Às 13:39 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,15%, a 5,0820 reais na venda.

Na B3, às 13:39 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,07%, a 5,1070 reais.

Mais cedo, a moeda à vista chegou a avançar 1,33%, a 5,1418 reais, acompanhando movimento globalmente coordenado de busca por segurança após dados mostrarem que a economia chinesa desacelerou inesperadamente em julho, com as atividades industrial e varejista sofrendo com a política de Covid zero e uma crise imobiliária no país.

Isso levou o banco central chinês a cortar suas principais taxas de empréstimo inesperadamente nesta segunda-feira, buscando reanimar a demanda.

“Dados sobre a atividade da economia por lá (China) assustaram o mercado, principalmente os países ligados a commodities, como o Brasil”, disse à Reuters Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Mas, “depois disso, o mercado atenuou muito a queda na Bovespa, e acabou então havendo um fluxo pontual para o Brasil que deixou o dólar mais ameno, distanciando-se das máximas”, acrescentou ele, citando preços atrativos de alguns papéis no mercado de ações local.

Por volta de 13h40 (de Brasília), o Ibovespa tinha alta de 0,11%, a 112.889,98 pontos, devolvendo perdas de mais cedo.

Apesar dessa melhora no mercado doméstico, seguem reverberando as notícias envolvendo a China, afirmou Bergallo.

(Por Luana Maria Benedito)