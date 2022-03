Dólar salta mais de 1% em volta do Carnaval com temores sobre Ucrânia

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar avançava frente ao real logo após a abertura do pregão desta quarta-feira, que começou mais tarde e terá horário reduzido na volta do Carnaval, com temores sobre o impacto da crise da Ucrânia na economia global derrubando ativos de países emergentes.

Investidores também reagiam a comentários do chair do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, que indicou nesta quarta-feira que o Federal Reserve segue no caminho de elevar os juros, apesar das tensões geopolíticas.

Às 13:03 (de Brasília), o dólar à vista avançava 1,06%, a 5,2110 reais na venda.

Na B3, às 13:03 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,80%, a 5,2535 reais.

Na última sessão, na sexta-feira, o dólar negociado no mercado interbancário teve alta de 1,01%, a 5,1563 reais.

(Por Luana Maria Benedito)

