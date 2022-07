Dólar salta mais de 1% ante real com perspectiva de Fed mais agressivo

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar saltava contra o real logo após a abertura desta quinta-feira, acompanhando a força da moeda norte-americana no exterior conforme cresciam as apostas de que o Federal Reserve promoverá um aperto monetário mais agressivo do que o anteriormente estimado pelos mercados financeiros.

Às 9:04 (de Brasília), o dólar à vista avançava 1,11%, a 5,4640 reais na venda.

Na B3, às 9:04 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,33%, a 5,4900 reais.

A moeda norte-americana spot fechou a última sessão em queda de 0,65%, a 5,4040 reais.

(Por Luana Maria Benedito)