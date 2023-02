Dólar salta e Ibovespa acelera perdas com risco de revisão de metas de inflação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 12:07 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O dólar acelerou repentinamente seus ganhos frente ao real e o Ibovespa acentuou queda nesta quinta-feira, com investidores temendo revisões nas metas de inflação do Brasil após os recentes ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aliados ao Banco Central.

Por volta de 11h50 (de Brasília), o dólar à vista avançava 1,38%, a 5,2680 reais, na venda, rondando os maiores patamares do dia. O Ibovespa, por sua vez, caía 1,01%, a 108.836,01 pontos.

Os ativos brasileiros sofreram piora expressiva no dia depois de a Bloomberg informar, citando fontes, que equipe econômica estuda antecipar uma revisão das metas de inflação do país na tentativa de acalmar as tensões entre o Banco Central e Lula.





Mais cedo, coluna do Metrópoles havia afirmado que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, sinalizou a integrantes do governo que defenderá uma alteração na meta de inflação de 2023 para 3,5%, contra os atuais 3,25%.

O BC não respondeu imediatamente a pedido de comentário da Reuters.

Lula e membros de sua administração têm criticado de forma recorrente a taxa de juros elevada, atualmente em 13,75%, e a independência do BC. Recentemente, membros do Congresso se uniram ao coro de ataques, o que também elevou a cautela entre participantes do mercado.

(Por Luana Maria Benedito)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias