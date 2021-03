Dólar salta a R$ 5,7183 com busca de proteção por fiscal e feriado amplo

O dólar teve repique há pouco, com máxima a R$ 5,7183 (alta de 0,84%), no mercado à vista. O diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, diz que o mercado trabalha com busca de proteção, em função do risco fiscal, depois que o Orçamento de 2.021 foi aprovado com um show de emendas e isso preocupa os investidores.

Ele diz que como dólar cai no exterior ante alguns pares do real, como peso mexicano, e há o feriado em várias cidades por combate à covid-19 pela frente na próximas semanas, além do preço alto, o BC pode atuar.

Veja também