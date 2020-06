Dólar ruma aos R$ 5,00 com investidor animado com exterior e emissão

O dólar à vista caiu à mínima de R$ 5,0399 (-3,24%) no fim da manhã desta quarta-feira, 3. Assim, a moeda amplia a perda acumulada a mais de 5% desde segunda-feira.

Os investidores acompanham a queda global do dólar e estão animados que o governo brasileiro realizou emissão de Bonds de cinco e dez anos no exterior, com taxas de referência de 3,50% e 4,60%, respectivamente.

Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da Ourominas, diz que reverbera no dólar o otimismo nas bolsas e uma trégua nos ruídos entre os três poderes no Brasil. “Deu uma acalmada no noticiário político e parece improvável um impeachment do presidente Jair Bolsonaro”, diz.

Segundo ele, o investidor externo continua tirando dinheiro daqui, mas o investidor local esta apoiando a subida da bolsa, que busca os 100 mil pontos, enquanto o dólar ruma aos R$ 5,00. O dólar junho teve mínima a R$ 5,0465 (-3,18%).