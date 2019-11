Dólar retoma queda em meio a anúncio de emissão externa do Tesouro

O dólar retomou o sinal de baixa no fim da manhã desta segunda-feira, 4, em meio ao anúncio pelo Tesouro de uma emissão externa em dólares. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o Tesouro emitirá novo título de 30 anos com vencimento em janeiro de 2050 (global 2050) e também haverá reabertura do bônus Global 2029.

Às 11 horas, o dólar à vista recuava 0,09%, a R$ 3,9918.

O dólar futuro de dezembro estava estável, em R$ 3,9965.