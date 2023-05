Dólar retoma queda com fluxo de exportador e estrangeiro, após subir com payroll nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 10:59 Compartilhe

O dólar volta a cair nesta sexta-feira, 5, e a renovar mínima no mercado à vista. O movimento da moeda acontece em meio a relatos de ingressos de fluxo comercial e de investidores estrangeiros.

O diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, afirma que há entrada de exportadores na venda de dólar, diante da alta pouco acima de R$ 5,00 mais cedo em reação ao payroll dos EUA, melhor que o esperado pelo mercado. Na máxima, o dólar á vista subiu a R$ 5,0084 (+0,31%).

A alta de mais de 3% dos preços do petróleo e de algumas commodities agrícolas em Londres, como cacau, café e açúcar, estimulam vendas de exportadores e ajudam na queda do dólar no mercado à vista, disse o gerente de câmbio da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo.

Tem ingresso também de investidor estrangeiro ajudando a sustentar o dólar abaixo de R$ 5,00. Há liquidez boa em dólar no mercado nesta manhã, declarou a fonte.

Os investidores reduzem posições defensivas no mercado futuro, com olhar mais otimista também sobre a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso. Além disso, o dólar recua no exterior ante várias divisas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano e peso chileno. O PMI de serviços da china em abril teve leve queda, mas segue na zona de expansão, favorecendo valorização de divisas emergentes.

Após a publicação do payroll (dado de emprego) dos Estados Unidos de abril, com números acima do esperado na geração de vagas e também crescimento maior que o previsto no salário médio por hora, o monitoramento do CME Group reagiu com a possibilidade de Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mais hawkish para conter a inflação.

Há pouco, ele mostrava 12% de chance de uma alta de 25 pontos-base pelo Fed em sua próxima reunião, em junho, com 88% de possibilidade de manutenção. Logo antes do dado dos EUA, o CME Group mostrava 93,4% de chance de manutenção dos juros na faixa atual, entre 5,00% e 5,25%, e 6,6% de um corte de 25 pontos-base.

Às 10h36, o dólar às vista recuava 0,26%, a R$ 4,9786. O dólar junho perdia 0,22%, a R$ 5,0025.

