Dólar retoma alta e tem máxima acima de R$ 4,07 com exterior

O dólar volta a subir e renovou máxima há pouco em R$ 4,0732 (+0,28%) no mercado à vista, na esteira da inversão do sinal do dólar futuro de janeiro para o lado positivo até a máxima de R$ 4,0735 (+0,23%).

Segundo operadores, o fortalecimento da moeda americana precifica a alta dos juros na esteira do tom considerado hawkish (mais duro) da ata do Copom, a valorização do índice DXY no exterior em meio a novas tensões com o Brexit, que pesam sobre a libra, além do avanço do dólar ante algumas moedas emergentes.

Neste momento, o BC realiza o leilão de linha de dólar de US$ 1,25 bilhão.