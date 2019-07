Dólar renova máximas após PIB dos EUA, mas desacelera visando Ptax e leilão

O dólar no mercado à vista retomou o sinal de alta e renovou máxima aos R$ 3,7941 (+0,32%), reagindo ao crescimento anualizado do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2,1% (1ª estimativa), acima da previsão dos analistas de +1,9%. O contrato futuro de dólar para agosto, o mais negociado, ampliou sua valorização após o dado americano até uma máxima em R$ 3,7955 (+0,42%). Contudo, investidores interessados em participar dos leilões de até US$ 1 bilhão em linha com recompra, que injetará dinheiro novo no mercado depois do meio dia, já pressionam a moeda a fim de enfraquecê-la antes da primeira coleta de taxa para a Ptax, por volta das 10 horas. Às 9h47, o dólar à vista desacelerava o ganho para 0,03%, a R$ 3,7836. O dólar futuro agosto subia apenas 0,13%, a R$ 3,7840.

Tópicos dólar