Dólar reduz queda com fortalecimento do DXY após dado dos EUA

Estadão Conteúdo 18/08/2022 - 10:33

O dólar reduziu a queda intradia frente ao real e outros pares emergentes em meio ampliação da alta do dólar ante divisas principais (DXY). O movimento é uma reação aos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos abaixo do esperado, mostrando que o mercado de trabalho se mantém firme no país apesar do aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmou o analista de câmbio Elson Gusmão, da corretora Ourominas.

Antes, a moeda dos EUA testou mínima a R$ 5,1288 (-0,75%) no mercado à vista, com uma realização de lucros após três dias em alta, analisou.

Segundo Gusmão, a ata do Fed ontem não deixou claro qual será o ritmo dos próximos aumentos de juros, condicionando o tamanho do aperto a avaliações de indicadores de inflação e atividade americanos, mas a valorização de commodities hoje favorece um dólar mais fraco ante de moedas de países emergentes exportadores de matérias-primas, afirma.

Às 10h11, o dólar à vista caía 0,12%, a R$ 5,1623. O DXY ganhava 0,14%, a 106,728 pontos.