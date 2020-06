Dólar reduz queda ante real em meio ao avanço no exterior ante moedas da AL

O dólar desacelera a queda ante o real, pressionado pelo fortalecimento da moeda americana frente a outras divisas latino-americanas, como peso mexicano, peso chileno, peso colombiano e peso argentino. Os investidores ajustam posições após o forte apetite por moedas emergentes na semana passada, quando o dólar acumulou perdas de 6,52% ante o real no mercado à vista.

No radar está a agenda da semana, segundo operadores, que destacam decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na terça-feira, e do STF, na quarta-feira, sobre ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão e o inquérito das Fake News, respectivamente.

Além disso, são esperadas a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio, ambos também na quarta.

Na quinta-feira, os mercados fecham no País por causa do feriado nacional de Corpus Christi.

Na máxima, o dólar à vista registrou R$ 5,9634 (-0,55%) e, o dólar julho, R$ 5,970 (-0,05%).

