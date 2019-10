Dólar recua levemente ante rivais, com mercado à espera de encontro EUA-China

O dólar recuou levemente ante rivais nesta quarta-feira, com o mercado à espera da nova rodada de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que se inicia nesta quinta-feira, e repercutindo a notícia de que o país asiático pode aceitar uma acordo parcial com os americanos.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 107,47 ienes e a 0,9958 francos suíços, enquanto o euro avançava a US$ 1,0977 e a libra tinha queda a US$ 1,2212. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de outras seis moedas principais, fechou em queda de 0,01%, a 99,118 pontos, retomando o patamar dos 99 pontos.

O grande driver nos mercados internacionais, desde cedo, foi a notícia veiculada pela imprensa americana de que a China aceitaria firmar uma acordo parcial com Washington, nesta nova rodada de negociações comerciais.

A notícia superou informações menos otimistas, veiculadas ao longo do dia, e deu espaço para que o dólar avançasse contra o iene e o franco suíço, consideradas moedas mais seguras.

A alta do euro em relação ao dólar também responde à interpretação, embora não consensual, de que podem haver avanços nas negociações entre as duas maiores economias do mundo a partir de amanhã.

“O euro teve um salto nesta quarta-feira, na esperança de que um acordo comercial entre os EUA e a China esteja à vista”, diz o Western Union, em relatório divulgado a clientes. “Mesmo um acordo comercial parcial entre os EUA e a China aliviaria alguns dos ventos contrários da economia da Europa”, completa a instituição.

Já a libra recuou ante o dólar, embora ligeiramente, em meio à persistência do impasse da saída do Reino Unido da União Europeia. “O Brexit continua sendo um quebra-cabeça sem uma solução clara”, afirma o Western Union.