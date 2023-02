Dólar recua frente ao real em linha com exterior e possível redução nas tensões entre governo e BC

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 9:15 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O dólar caía frente ao real logo após a abertura desta quinta-feira, em linha com movimento internacional e refletindo expectativas de que as tensões entre o governo brasileiro e o Banco Central esfriem nos próximos dias, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos.

Enquanto isso, investidores digeriam a leitura um pouco menor do que o esperado do IPCA de janeiro.

Às 9:14 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,19%, a 5,1870 reais na venda.





Na B3, às 9:14 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,34%, a 5,2020 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana spot teve variação negativa de 0,09%, a 5,1967 reais na venda.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 9.490 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de março de 2023.

(Por Luana Maria Benedito)





