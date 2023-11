Dólar recua em meio a feriado nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2023 - 9:39 Para compartilhar:

O dólar recua ante o real, após um viés de alta no fechamento desta quarta-feira, 22. Sem mercados de ações e de Treasuries em Nova York, por causa do feriado de Ação de Graças (Thanksgiving) nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 23, a liquidez nos mercados locais esta mais fraca.

Também a agenda esvaziada de indicadores desloca as atenções para a divulgação da ata da mais recente reunião monetária do Banco Central Europeu (9h), para o Congresso e para o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de debate virtual.

Além disso, é esperada decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, sobre se sanciona, veta ou sanciona com vetos o projeto de lei que estende a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até o fim de 2027. O texto ainda está sob análise de sua constitucionalidade.

O mercado de câmbio acompanha a queda do dólar no exterior, em meio à percepção de fim do aperto de juros nos EUA e após dados de atividade(PMIs) europeus melhores que o esperado, embora ainda transitando na zona de contração.

Às 9h13 desta quinta, o dólar à vista caía 0,16%, a R$ 4,8939. O dólar para dezembro cedia 0,32%, a R$ 4,8985.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias