Dólar recua contra real após IPCA; mercado aguarda relatório de emprego dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar caía nesta manhã de sexta-feira, mas continuava próximo da marca de 5,50 reais à medida que os investidores digeriam dados de inflação domésticos e aguardavam a divulgação de um importante relatório de emprego dos Estados Unidos, que pode ditar os próximos passos do Federal Reserve.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,16% em setembro, após alta de 0,87% no mês anterior, informou o IBGE nesta sexta-feira, acumulando em 12 meses avanço de 10,25. As expectativas em pesquisa da Reuters era de alta de 1,25% no mês e de 10,33% em 12 meses.

Às 9:11, o dólar recuava 0,32%, a 5,4976 reais na venda, enquanto o contrato mais negociado de dólar futuro tinha queda de 0,41%, a 5,5155 reais.

Na véspera, o dólar subiu 0,54%, a 5,5155 reais, maior patamar desde 20 de abril (5,5486 reais).

Neste pregão, o Banco Central fará leilão de swap tradicional para rolagem de até 15 mil contratos com vencimento em junho e setembro de 2022.

