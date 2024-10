Dólar recua com queda de serviços e PPI dos EUA como esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 9:54 Para compartilhar:

O dólar opera em baixa ante o real nesta sexta-feira, 11, em meio à queda de 0,4% do volume de serviços prestados no Brasil em agosto ante julho, no piso das estimativas do Projeções Broadcast (-0,4% a 1,1%).

A moeda americana sustenta viés de baixa no exterior e os juros curtos dos Treasuries recuam, após o índice de inflação ao produtor dos EUA ficar estável em setembro ante agosto, ante previsão de +0,1%. O núcleo do PPI avançou 0,2% em setembro ante agosto, como previsto.

Na quinta, 10, o CPI americano veio acima das previsões do mercado e elevou a chance de manutenção de juros nos EUA em novembro. Em meio a dúvidas sobre a política monetária americana, serão acompanhados ainda discursos de dirigentes do Federal Reserve: Austan Goolsbee, de Chicago (10h45), Lorie Logan, de Dallas (11h45); e a diretora Michelle Bowman (14h10).

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que a inflação está “caindo muito” e que o mercado de trabalho esfriou, mas continua forte. Em entrevista ao podcast Odd Lots, da Bloomberg, o dirigente afirmou que vê a inflação dos EUA caminhando em direção à meta de 2% e que o mercado confia na credibilidade do BC americano para cumprir o objetivo.

Nesta manhã, as moedas emergentes ligadas a commodities se beneficiam ainda da alta do minério de ferro em Dalian. Investidores aguardam também uma entrevista coletiva do Ministério de Finanças chinês neste sábado e há esperança de que podem ser anunciadas medidas de estímulos adicionais.

Por outro lado, o petróleo recua moderadamente por cautela com a demanda chinesa, mas o conflito no Oriente Médio segue no foco e pode mudar o rumo da commodity se a tensão geopolítica piorar.

Aqui, o cenário fiscal do governo continua sendo monitorado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a decisão sobre horário de verão será anunciada na próxima semana. Será técnica e com sensibilidade política, afirmou.

Às 9h40 desta sexta, o dólar à vista caía 0,07%, a R$ 5,5833. O dólar para novembro perdia 0,05%, a R$ 5,5950.