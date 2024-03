Dólar recua com alta de petróleo e varejo local forte apoiando o real

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 9:36 Para compartilhar:

O dólar à vista recua desde a abertura dos negócios em manhã de alta do petróleo. O resultado forte do varejo brasileiro beneficia o real, segundo operador.

As vendas do comércio varejista subiram 2,5% em janeiro de 2024 ante dezembro de 2023, na série com ajuste sazonal, superando bastante o teto das estimativas do Projeções Broadcast, de alta de 1,7%. Quanto ao varejo ampliado – que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas subiram 2,4% em janeiro ante dezembro, também superando o teto das projeções, de alta de 1,6%.

Em contraponto aparecem a queda de mais de 2% do minério de ferro em Dalian, na China, pelo terceiro seguido, o avanço dos retornos dos Treasuries e as dúvidas sobre o crescimento da China neste ano.

Os investidores estão na expectativa ainda por indicadores dos EUA, como o índice de inflação ao produtor (PPI), vendas no varejo e pedidos semanais de auxílio-desemprego, todos as 9h30 desta quinta-feira, 14. Os dados tendem a apoiar ajustes finos sobre o início do ciclo de cortes de juros nos EUA, esperado para junho.

No Brasil, a melhora no varejo também não altera a chance de novos cortes de 50 pontos-base da Selic nas duas próximas reuniões, incluindo a da próxima semana.

Às 9h31 desta quinta-feira, o dólar à vista caía 0,21%, a R$ 4,9632. O dólar para abril recuava 0,13%, a R$ 4,9680.

