Dólar recua após sinais ‘dovish’ para juros de BCs de economias desenvolvidas

O dólar segue em baixa no mercado doméstico nesta sexta-feira, 21, após já recuado nas últimas duas sessões, apoiado pela expectativa dos investidores de futuros cortes nas taxas de juros nos próximos meses em países com economias desenvolvidas, após sinalizações consideradas ‘dovish’ emitidas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e os Bancos Centrais Europeu (BCE), da Inglaterra (BoE) e do Japão (BoJ) nos últimos dias, segundo um operador de uma corretora.

O ajuste de baixa ante o real vem depois também de o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro ter mantido ainda inalterada a taxa Selic, em 6,5% na última quarta-feira, e sinalizado que um futuro corte depende da aprovação da reforma da Previdência. A queda ante o real acompanha o viés negativo do índice do dólar no exterior, destacou o profissional. Às 9h21 desta sexta, o dólar à vista caía 0,39%, a R$ 3,8340. O dólar futuro para julho recuava 0,18%, a R$ 3,8345.