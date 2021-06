Dólar recua após PIB do País acima das medianas do mercado e commodities em alta

O crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto do Brasil no primeiro trimestre, na margem, e de 1,0% na comparação interanual, superou as medianas do mercado para o indicador nesses períodos, de 0,70% e 0,60%, respectivamente, e ajuda a apoiar queda do dólar ante o real nesta terça-feira. O PIB do primeiro trimestre de 2021 totalizou R$ 2,0 trilhões, de acordo com o IBGE.

Além disso, é precificado o recuo da moeda americana no exterior ante divisas principais e o peso mexicano em meio ao apetite por risco na volta do feriado americano, que dá impulso aos mercados de ações e às commodities lá fora. O barril do petróleo Brent para agosto ultrapassou US$ 71,00, com alta de 2,65%, a US$ 71,15 por volta das 9h24.

Dentro dos dados do PIB, os investidores olham ainda o salto de 5,7% do PIB da agropecuária, na margem, além do o aumento do PIB da indústria, de 0,7% e de do PIB de serviços, de 0,4% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020.

Às 9h38 desta terça, o dólar à vista caía 0,82%, a R$ 5,1820. O dólar futuro para julho recuava 0,70%, a R$ 5,1950.

