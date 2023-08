Dólar recua após aprovação de arcabouço e com yield de Treasuries antes de PMI dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 9:43 Compartilhe

O dólar opera em baixa moderada no mercado à vista, estendendo perdas da sessão anterior em meio à aprovação final do arcabouço fiscal no plenário da Câmara, na noite de terça-feira, 22. A queda persistente dos rendimentos dos Treasuries longos nos EUA contribui para o alívio do dólar e também dos juros futuros na manhã desta quarta-feira, 23.

No câmbio, o dólar reduziu a perda intradia e passou a oscilar mais perto da estabilidade, diante da valorização do índice DXY em relação a outras moedas principais, após dados de PMIs fracos na Europa, que pressionam euro e libra. O sinal é de alta ainda frente a várias divisas emergentes ligadas a commodities em meio à queda do petróleo.

Continua a haver dúvidas sobre a força da demanda por commodities, diante de cautela ainda com a desaceleração da China e perspectivas de manutenção de juros restritivos nos EUA por mais tempo, segundo operadores do mercado.

Além da expectativa pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, na sexta-feira (25) no simpósio de Jackson Hole, investidores aguardam nesta quarta o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) americano (10h45).

No caso chinês, com a economia em desaceleração e um quadro de deflação, os investidores têm expectativas também de novas ações de estímulo de Pequim.

Em relação ao arcabouço fiscal, a reação nos mercados é comedida após a aprovação final da nova regra fiscal no plenário da Câmara ontem à noite, porque os mercados locais anteciparam parcialmente na tarde de terça essa possibilidade. Além disso, economistas afirmam que o governo dificilmente conseguirá zerar o déficit primário em 2024, diante de um cenário de aumento de despesas e de queda na arrecadação. A aprovação foi possível após o relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), retirar a permissão incluída pelo Senado para que o governo pudesse prever as chamadas despesas condicionadas no Orçamento de 2024 – que dependem de aprovação de crédito adicional pelo Legislativo para serem executadas.

Essa medida, que garante uma folga de R$ 32 bilhões, deve ser incluída no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), relatado pelo deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), após um acordo costurado pelo governo, como antecipou o Estadão/Broadcast. Além disso, o projeto fiscal aprovado deve ser enviado, agora, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, confirmou na noite de terça que o governo editará uma medida provisória prevendo a tributação de fundos exclusivos, para funcionar como fonte de compensação da atualização da tabela do Imposto de Renda. Já a Fazenda irá enviar um projeto de lei ao Congresso sobre a taxação de offshore, já que os parlamentares decidiram não votar essa regra na MP do Salário Mínimo, que precisa ser deliberada até a próxima segunda-feira, 28.

Às 9h21 desta quarta-feira, o dólar à vista caía 0,12%, a R$ 4,9352. O dólar para setembro recuava 0,05%, a R$ 4,9415.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias