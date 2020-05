Dólar recua ante rivais, com expectativa do mercado por discurso de Powell

Apesar do cautela nos mercados internacionais, o dólar recuou ante outras divisas fortes, com exceção da libra, em meio à expectativa do mercado por um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, nesta quarta-feira, 12, em que o banqueiro central pode comentar sobre juros negativos.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 107,20 ienes, enquanto o euro avançava a US$ 1,0852 e a libra cedia a US$ 1,2283. O índice DXY, que mede a variação da divisa americana ante uma cesta de seis rivais, registrou baixa de 0,30%, a 99,933 pontos.

“O grande foco do dólar amanhã (13) será a atualização econômica do presidente do Federal Reserve, Powell”, afirma a diretora-gerente de estratégia de câmbio da BK Asset Management, Kathy Lien. Hoje, apesar da cautela no exterior, os investidores não buscaram tanto a moeda americana. “Os investidores também estão ansiosos para ouvir a opinião de Powell sobre taxas negativas”, aponta Lien.

Na semana passada, o mercado futuro começou a precificar taxas negativas nos EUA em 2021. Diversos dirigentes da autoridade monetária americana, no entanto, tem minimizado a possibilidade, que tem potencial para enfraquecer o dólar. “Juros negativos não são uma boa opção para os EUA”, afirmou hoje o presidente da distrital de St. Louis do Fed, James Bullard.

Na visão do analista de mercado Joe Manimbo, do banco americano Western Union, o fato de o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA ter recuado 0,8% em abril ante março, recorde histórico, levanta preocupações sobre os efeitos da deflação e pode pressionar o Fed a manter os juros baixos por mais tempo, além de impulsionar a discussão sobre taxas negativas.

Com a cautela no exterior, diante dos temores de uma segunda onda de infecções por covid-19 e em meio ao aumento na tensão entre os EUA e a China, o dólar se fortaleceu ante algumas divisas emergentes e ligadas a commodities. No final tarde em Nova York, a moeda americana subia 24,2671 pesos mexicanos e a 67,4829 pesos argentinos, mas caía a 18,4118 rands sul-africanos.