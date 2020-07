Dólar recua ante rivais, com euro forte após aprovação de fundo europeu

Depois de ter sofrido uma realização de lucros no começo do pregão, após a aprovação do fundo de recuperação econômica da União Europeia, o euro voltou a se fortalecer e a pressionar o dólar, que recuou ante outras moedas fortes no pregão desta terça-feira.

Próximo ao horário do fim dos negócios em Nova York, o dólar caía a 106,79 ienes, o euro avançava a US$ 1,1529 e a libra esterlina registrava alta a US$ 1,2738. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante seis rivais, caiu 0,75%, a 95,117 pontos.

“O apetite por risco aumentou depois que a Europa finalmente firmou um acordo sobre como dividir seu fundo de resgate de 750 bilhões de euros”, diz o analista de mercado Joe Manimbo, do Western Union. Os líderes europeus chegaram a um consenso sobre o pacote nesta madrugada (de Brasília).

Na visão de profissionais do Morgan Stanley, o fim do impasse abre caminho para uma recuperação mais estável e mais equilibrada da UE e para “perspectivas positivas para os ativos europeus”. O banco americano aposta que a moeda única pode chegar a valer US$ 1,18.

Embora o euro tenha continuado forte durante esta terça, 21, no começo do pregão ouve certa realização de lucros, já que a moeda havia se valorizado na véspera da conclusão do acordo. Mesmo com o pacto europeu precificado, o fundo de recuperação é “significativo o suficiente para não levar os investidores a sair de suas posições longas em euro”, avalia a estrategista de câmbio Petr Krpata, do ING. Segundo ela, a moeda única pode chegar a US$ 1,20 no final do ano, com a perspectiva de quedo do dólar, em meio à incerteza da eleição presidencial e à política monetária acomodatícia do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O apetite por risco também é influenciado, desde esta segunda, 20, por resultados promissores em testes para vacinas contra a covid-19, como a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A aceleração da pandemia nos Estados Unidos, porém, permanece no radar.

Em Washington, as autoridades começaram hoje a debater um novo pacote fiscal para mitigar os impactos da pandemia.

Ante moedas emergentes e ligadas a commodities, o dólar ficou sem direção única. No final da tarde em Nova York, a moeda americana subia a 71,7116 pesos argentinos, mas recuava a 16,4181 rands sul-africanos e a 22,3346 pesos mexicanos.

