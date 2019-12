Dólar recua ante rivais, com baixa liquidez e dados dos EUA no radar

O dólar recuou ante rivais nesta segunda-feira, 23, com a baixa liquidez às vésperas das festas de fim de ano em foco. A moeda americana ainda foi pressionada, mesmo que de maneira tímida, por dados econômicos mais fracos em relação à expectativa de analistas.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 109,38 ienes, o euro subia a US$ 1,1097 e a libra tinha queda a US$ 1,2946. O índice DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis outras moedas principais, encerrou o dia em baixa de 0,03%, a 97,658 pontos, após operar ao longo de todo o dia perto da estabilidade.

A sessão de baixa liquidez, que não proveu grandes movimentações no mercado internacional de câmbio, já era esperada por analistas. “Negociações foram tímidas nesta segunda-feira, último dia de mercados abertos em horário integral antes do feriado de Natal”, lembra Kathy Lien, diretora-gerente de estratégias cambiais do BK Asset Management.

O dólar ainda foi levemente pressionado por dados econômicos da economia americana, de acordo com Lien. Hoje, o país divulgou que as encomendas de bens duráveis recuaram 2,0% em novembro ante outubro, enquanto a previsão era de alta de 1,2%. “Os dados reforçam a desaceleração da economia americana”, completa a analista.

Outros analistas comentaram o recuo inesperado nas encomendas de bens duráveis. “O equipamento de transporte foi o culpado”, colocam analistas do CIBC. “Excluindo o transporte, as encomendas principais não apresentaram alterações”, diz a Capital Economics, em nota enviada a clientes.

Aquele que foi tido como o principal driver do dia – o otimismo para o comércio internacional após a China cortar tarifas sobre importações a todos os parceiros comerciais – não promoveu grandes movimentações entre as moedas globais, na medida em que o dólar não conseguiu avançar ante divisas consideradas mais seguras, como o franco suíço e o iene, o que seria um indicativo mais claro de apetite por risco.