Dólar recua ante real após salto da véspera, com contestação de urnas e PEC no radar

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 9:14 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar caía frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, em movimento de ajuste depois do salto da véspera, enquanto investidores monitoravam a tentativa de contestação das urnas pelo partido do presidente Jair Bolsonaro e aguardavam a definição do texto da PEC da Transição.

Ao mesmo tempo, os mercados aguardavam a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, às 16h (de Brasília).

Às 9:13 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,14%, a 5,3720 reais na venda.

Na B3, às 9:13 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,19%, a 5,3800 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista fechou em alta de 1,29%, a 5,3798 reais na venda.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de dezembro de 2022.

(Por Luana Maria Benedito)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias