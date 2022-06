Dólar recua ante real com melhora no apetite global por risco

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar tinha queda contra o real nesta segunda-feira, acompanhando melhora no apetite por risco global após a redução de restrições sanitárias na China, em início de semana marcada pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e por dados de inflação norte-americana.





Às 9:40 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,19%, a 4,7683 reais na venda.

Na B3, às 9:40 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,19%, a 4,8040 reais.

O enfraquecimento da moeda norte-americana no mercado doméstico estava em linha com a queda do índice do dólar frente a uma cesta de seis rivais fortes no exterior.

Ao mesmo tempo, divisas arriscadas pares do real, como dólar australiano, peso mexicano e peso chileno, avançavam contra a moeda dos Estados Unidos no dia, com destaque para o rand sul-africano, que se apreciava mais de 1%.

O humor dos mercados internacionais era predominantemente positivo no dia, com a suspensão de lockdowns em cidades da China, como Xangai, aliviando, pelo menos por ora, temores sobre o desempenho da segunda maior economia do mundo.

Dados desta segunda-feira mostraram que a atividade de serviços da China caiu em maio pelo terceiro mês seguido, mas o ritmo de contração diminuiu, sinal possivelmente promissor, conforme as autoridades começam a reduzir algumas das restrições que afetaram as cadeias globais de abastecimento.

Apesar da fraqueza internacional do dólar nesta manhã, “a semana promete ser desafiadora, com a reunião do BCE e com a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos”, comentou Jefferson Rugik, presidente-executivo da Correparti Corretora.

Investidores ficarão atentos aos encontros de política monetária tanto do BCE, na próxima quinta-feira, quanto do Federal Reserve, na semana que vem, já que isso tende a afetar as oscilações internacionais do dólar.

O dólar spot fechou a última sessão, na sexta-feira, em queda de 0,18%, a 4,7776 reais na venda.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2022.