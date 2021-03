Dólar recua ante pares com foco do mercado em pacote fiscal nos EUA

O dólar se desvalorizou ante os principais pares nesta terça-feira. A moeda dos Estados Unidos chegou a subir, mas os fluxos no mercado cambial se inverteram à tarde, com o foco na tramitação do pacote fiscal proposto pelo governo americano. Além disso, a alta nos juros dos Treasuries de longo prazo, que vem dando suporte à divisa americana, arrefeceu hoje.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 106,75 ienes, o euro avançava a US$ 1,2092 e a libra subia a US$ 1,3966 . O índice DXY, que mede a variação do dólar contra outras seis moedas fortes, registrou perda de 0,28%, a 90,785 pontos.

Com o mercado de títulos estável, os investidores focaram na perspectiva de mais expansão fiscal nos EUA. O líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, garantiu que os democratas têm os votos necessários para passar o pacote de US$ 1,9 trilhão em estímulos do presidente Joe Biden, que voltou a pedir a aprovação da proposta.

Uma maior expansão fiscal pressiona o dólar porque aumenta a oferta da moeda na economia. Apesar da queda de hoje, contudo, o Bank of American aponta para a tendência de valorização da divisa americana. “A reavaliação dos preços dos mercados de juros globais devido a perspectivas econômicas divergentes está emergindo como uma fonte importante de suporte ao dólar”, dizem analistas do banco em um relatório enviado a clientes.

O banco canadense TD Securities, por sua vez, mantém uma perspectiva negativa para o euro. “Com a economia da região ainda em crise, acreditamos que o euro ficará atrás de seus pares”, dizem os analistas. Em relatório, a instituição financeira ressalta as dificuldades da União Europeia na campanha de vacinação contra a covid-19 como um dos fatores que pressionam a divisa.

Nesta terça-feira, antes de se valorizar contra o dólar, o euro havia ampliado as perdas com a divulgação das vendas no varejo da Alemanha, que recuaram 4,5% em janeiro ante dezembro. Analistas previam uma queda menor, de 1%.

A libra, cujo movimento recente de alta havia arrefecido, também voltou a subir ante a moeda dos EUA hoje. “O Reino Unido com uma campanha de vacinação impressionante continua a lançar a economia em uma luz comparativamente mais brilhante, que se traduziu em apoio à libra”, afirma o analista sênior de mercado Joe Manimbo, da Western Union.

No final da tarde em NY, o dólar australiano, por sua vez, subia a US$ 0,7833, após o banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) manter a taxa básica de juros em 0,10% ao ano.

