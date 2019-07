Dólar recua ante outras divisas fortes em meio a dado dos EUA

O dólar recuou ante outras moedas principais ao longo desta quarta-feira, 17, após o indicador de construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos recuar além do esperado.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas de Nova York, o dólar cedia para 108,08 ienes, enquanto o euro subia a US$ 1,1227 e a libra avançava para US$ 1,2435. O índice DXY, que mede a força da moeda americana contra uma cesta de outras seis divisas principais, fechou em baixa de 0,17%, a 97,223 pontos, mas ainda acima da marca psicologicamente importante dos 97 pontos.

Nesta quarta-feira, o Departamento do Comércio americano informou que as construções de moradias iniciadas no país recuaram 0,9% na passagem de maio para junho, para a taxa anual sazonalmente ajusta de 1,253 milhões. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam queda menor, de 0,7%.

Além disso, a leitura do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), sumário sobre as condições econômicas em cada uma das distritais da instituição, sustentou que há “grau moderado de entusiasmo” com a economia dos EUA, segundo os agentes econômicos consultados para a elaboração do documento. Isso deve confirmar o corte de 25 pontos-base nos juros americanos já na próxima reunião de política monetária, marcada para 31 de julho. Com a expectativa de corte de juros, a tendência é que o dólar se deprecie.

A queda verificada na moeda americana vem um dia depois das altas registradas ontem, após a divulgação do indicador de vendas no varejo dos EUA, que superou expectativas do mercado.