Dólar recua ante iene com busca por segurança após escalada de tensões EUA-Irã

O dólar recuou ante o iene nesta sexta-feira, 3, em meio à busca por segurança impulsionada no mercado internacional pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, após um bombardeio americano no Aeroporto Internacional de Bagdá ter matado o general Qassim Suleimani, comandante das Forças Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do país islâmico.

Perto do horário do fechamento das bolsas de Nova York, o dólar caía a 108,07 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1163 e a libra esterlina registrava queda a US$ 1,3075. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou o dia quase estável, em leve alta de 0,008%, a 96,838 pontos, com queda semanal de 0,08%.

Nesta tarde, o presidente americano, Donald Trump, disse que o país “agiu para evitar uma guerra e não para começar uma” ao matar o general Qassim Suleimani, comandante das Forças Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã. O líder da Casa Branca também afirmou que os EUA vão “encontrar e eliminar terroristas” e que “o mundo está mais seguro” sem Suleimani.

Depois do ataque americano na noite de ontem, o Irã prometeu “retaliação severa” e o primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi, também condenou a operação. Segundo oficiais de defesa consultados pela NBC News, os EUA enviarão cerca de 3.500 soldados adicionais ao Oriente Médio após a morte de Suleimani.

As tensões entre os dois países aumentaram recentemente quando membros do Kataib Hezbollah, grupo de milícias apoiado pelo Irã, tentaram invadir a embaixada americana em Badgá, em resposta a um ataque dos EUA ao grupo. Os americanos, por sua vez, acusam o Kataib Hezbollah de uma série recente de ataques contra tropas americanas posicionadas no Iraque.

Na avaliação do ING, o iene deve continuar em alta, “especialmente contra as moedas sensíveis ao risco diretamente expostas às exportações de petróleo pelo Estreito de Ormuz”.

Ante divisas emergentes, o dólar subia a 18,9426 pesos mexicanos e a 14,3160 rands sul-africanos, mas caía a 59,7625 pesos argentinos, no final da tarde em Nova York.