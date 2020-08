Dólar recua ante divisas principais, com covid e sinais da economia no radar

O dólar teve baixa em relação a outras moedas principais nesta segunda, 17, com investidores avaliando dados da pandemia da covid-19 e também sinais da economia. Além disso, analistas destacavam as dificuldades na negociação por mais estímulos fiscais nos EUA e a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que nesta quarta-feira divulga ata de sua mais recente reunião de política monetária.

No fim da tarde em Nova York, dólar caía a 105,97 ienes, o euro subia a US$ 1,1874 e a libra esterlina avançava a US$ 1,3110. O índice DXY registrou queda de 0,26%, aos 92,851 pontos.

O BBH aponta que as “medidas agressivas de relaxamento” do Fed adotadas desde março têm pressionado o dólar. Além disso, lembra em relatório que a pressão sobre a divisa é fruto também de uma perspectiva econômica “mais nebulosa” nos EUA, já que o país ainda enfrenta quadro mais grave na emergência de saúde do que países da Europa, por exemplo.

Hoje, o índice Empire State de atividade industrial caiu a 3,7 em agosto, contrariando previsão de alta dos analistas. O Western Union atribuiu a fraqueza do dólar hoje também às dificuldades em Washington para aprovar mais estímulos fiscais. O presidente Donald Trump voltou a criticar a oposição, enquanto os democratas exigem um compromisso mais robusto do governo para apoiar a economia. O Western Union lembra ainda que na quarta-feira sairá a ata do Fed e aponta que um documento “dovish” pode reforçar o viés de baixa do dólar.

Veja também