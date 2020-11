Dólar recua ante divisas principais, com avanço da covid-19 nos EUA em foco

O dólar caiu em relação a outras moedas principais, com investidores atentos ao novo avanço dos casos da covid-19 nos Estados Unidos. Além disso, vários dirigentes de bancos centrais se pronunciaram, inclusive do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco Central Europeu (BCE).

No fim da tarde em Nova York, o dólar recuava a 105,12 ienes, o euro subia a US$ 1,1805 e a libra tinha baixa a US$ 1,3111. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de outras moedas fortes, recuou 0,09%, a 92,963 pontos.

O BK Asset Management diz que pode ser questão de dias para os EUA registrarem 200 mil casos da covid-19 em apenas um dia. Os recordes recentes de novos casos no país reforçaram a cautela hoje, com medidas de restrição já anunciadas em Nova York e Boston, por exemplo, como aponta em relatório o Stifel. Já a Oxford Economics destaca a perda de fôlego recente na economia e alerta que uma solução abrangente para a crise de saúde pode não chegar antes do fim do primeiro semestre de 2021.

Nesse quadro, o dólar recuou, sem muito impulso. Na Europa, a libra ficou sob pressão após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido.

Além disso, vários dirigentes de bancos centrais falaram. O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou para alguns meses difíceis nos EUA, vendo uma potencial vacina como solução de médio prazo, enquanto a presidente do BCE, Christine Lagarde, também mostrou certa cautela quanto aos desafios logísticos para a vacinação.

